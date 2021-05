Caso extraconjugal de Bill Gates com empregada sob investigação

Com o anúncio do divórcio de Bill e Melinda Gates vieram também à tona escândalos até então mantidos em privado. Sabe-se agora que em 2019 o conselho de administração da Microsoft levou a cabo uma “investigação profunda” devido a uma “relação íntima” entre o fundador da empresa e uma empregada, ocorrida em 2000.Através de comunicado, a gigante tecnológica explica que “recebeu na segunda metade de 2019 um motivo de preocupação sobre como Bill Gates teria tentado iniciar uma relação íntima com uma funcionária da empresa no ano 2000”. “Um comité do conselho de administração analisou a questão, auxiliado por uma empresa de advocacia externa para assegurar uma investigação profunda. Durante a investigação, a Microsoft disponibilizou apoio a quem levantou a questão.”