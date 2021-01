Casos de Covid-19 entre famosos disparam e lançam pânico na TV

01:30

André Filipe Oliveira

Os últimos dias revelaram-se difíceis para vários profissionais de televisão que foram apanhados pela Covid-19. A SIC foi a primeira a fazer soar os alarmes. Na noite da última quinta-feira, João Baião confirmou o resultado positivo ao novo coronavírus, colocando a estação em alerta. "Estou bem sem qualquer dos sintomas mais comuns deste vírus", confirmou o apresentador. Esta sexta-feira pela manhã, Diana Chaves recebeu também um resultado positivo à Covid-19. Os dois foram substituídos por Cláudia Vieira e João Paulo Sousa no programa ‘Casa Feliz’.Na estação rival, Ana Garcia Martins deixou todos em alerta ao testar positivo ao vírus. Além de ser presença assídua nas galas do ‘Big Brother’ ao lado de Cláudio Ramos e Teresa Guilherme, a influenciadora marcou, esta semana, presença nos programa ‘Dois às 10’ e ‘Extra’, colocando em risco ainda Maria Botelho Moniz, Iva Domingues, Pedro Crispim, Fanny e Susana Dias Ramos, que vão ser testados à Covid-19.Ana Garcia Martins, conhecida como Pipoca Mais Doce, testou positivo à Covid-19. O anúncio foi feito pela própria através das redes sociais. "E pronto, fui apanhada pelo bicho." Os sintomas, garantiu, até agora foram ligeiros. "Tirando uma dorzita de cabeça que me andava a acompanhar há uns dias, não tinha nenhum sintoma, mas de repente senti o olfato e o paladar comprometidos, assim do nada."Desta feita, Pipoca não vai marcar presença em estúdio na próxima gala do ‘Big Brother’ (TVI), no domingo. Cláudio Ramos encontrou-se com a comentadora do reality show na quinta-feira no programa ‘Dois às 10’ pelo que deverá ser testado nas próximas horas, assim como vários profissionais, que poderão falhar a gala do ‘BB’. "Poderá entrar por videoconferência", sugeriu Teresa Guilherme ao CM.