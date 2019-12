Castelo Branco diverte-se em festa com drag queens

A carregar o vídeo ...

José Castelo Branco em festa de drag queens

José Castelo Branco está em Portugal e já revelou, nas redes sociais, que tem vários compromissos agendados para os próximos dias, entre jantares com fãs a presenças.No entanto, este domingo, o socialite deu nas vistas numa festa de drag queens, que decorreu no LX Factory, em Lisboa.O rei do jet set foi a estrela da tarde e não deixou o palco, dançando ao lado das drag queens. Os momentos foram registados e partilhados nas redes sociais, onde José Castelo Branco se mostrou entusiasmado pela festa.Nos Estados Unidos ficou a mulher, Betty Grafstein, que nos últimos tempos tem sofrido devido à saúde frágil.