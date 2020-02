Castelo Branco em Fátima com pedido especial: "Vim rezar para que o Coronavírus não vença"

Socialite está em Portugal e partilhou fotografia no Santuário de Fátima.

José Castelo Branco

26 fev 2020 • 21:03

Fátima é um lugar mágico! Vim rezar para que o Corona Vírus não consiga vencer! Com fé e ciência vamos acabar com o vírus! God Bless! Agora vou à aventura e vou de autocarro para Lisboa!", escreveu nas redes sociais.



Em breve, Castelo Branco irá regressar aos Estados Unidos, onde se encontra a mulher, Betty.

está a passar uns dias em Portugal e, depois de ter participado no Carnaval do Lordelo, decidiu passar por Fátima.O socialite tirou uma fotografia no Santuário e revelou o que o motivou a fazer esta passagem por Fátima.