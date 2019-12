Castelo Branco mostra saída de Betty do hospital

"Obrigada a todos pela força", afirmou o socialite.

Ver esta publicação no Instagram THANK YOU EVERYONE FOR THE SUPPORT! MWAH DARLINGS Uma publicação partilhada por Haute Couture Queen (@jose_castelo_branco) a 19 de Dez, 2019 às 3:20 PST

A mulher de José Castelo Branco já saiu do hospital de Nova Iorque onde estava internada devido a complicações do seu estado de saúde.Como tem sido habitual, desde que ficou aos cuidados dos médicos, Castelo Branco também não resistiu a assinalar o dia especial e agradecer o carinho e apoio que recebeu perante mais um momento preocupante da companheira.Sem continuar a revelar detalhes do que aconteceu à companheira, garantiu que já está em condições para abandonar as instalações hospitalares., afirmou o conde, num vídeo gravado no hospital em Nova Iorque, à semelhança de outros que tem vindo a partilhar, agradecendo também as orações que pediu aos seguidores para fazerem por Betty.José Castelo Branco aproveitou ainda para fotografar Betty Grafstein junto da equipa médica que a acompanhou durante estes dias. Na publicação, Betty surge numa cadeira, aparentemente bem e feliz por sair do hospital após o susto.

Os seguidores de José Castelo Branco não hesitam em deixar mensagens onde se mostram felizes pela recuperação de Betty Grafstein.



Recorde-se que durante o período em que Betty esteve internada, José Castelo Branco chegou a fazer voluntariado no hospital, pouco tempo depois de ter sido apanhado a roubar um perfume no aeroporto e ter problemas com a justiça.



O voluntariado acabou por ser criticado. O socialite foi atacado por estar a exibir os gestos solidários que divulgou através do Instagram, por expôr a fragilidade dos doentes.