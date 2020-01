Castelo Branco volta a atacar e agora sugere que Cristina Ferreira aprenda inglês

O que aconteceu foi horrível. Usaram a minha conta para criar intriga com uma mulher que eu respeito enquanto profissional, é a única faceta que conheço! Nunca arrasei a Cristina publicamente, também nunca dei graxa, ela também não deve ser de graxas... A Cristina foi a única que me deixou mostrar realmente quem eu sou..."



O marido de Bety Grafstein acabou fazer vários pedidos à líder das manhãs da televisão.





Castelo Branco pede desculpa a Cristina Ferreira



"Já não falo com a Cristina há meses. Estou à espera do convite para ir à "casa" dela. Já agora fica já o convite, quando vieres a Nova Iorque tenho todo o gosto em receber-te em minha Casa. Já agora vi uns sapatos leopardo da tua marca que são um escândalo, se quiseres enviar já sabes 41. Envia também a tua máquina de unhas, na América não encontro."



Inusitado ou não, o conde acabou por sugerir que Cristina melhore o seu inglês... "Tenho a certeza que no dia que aprenderes fluentemente inglês o mundo é teu."



No entanto, a apresentadora já frequentou um curso de um ano numa conhecida escola de idiomas, com um professor particular. Chegou, inclusivamente, a lançar um livro com várias dicas.



Graças a esta situação insólita, Castelo Branco ganhou em apenas um dia mais de cinco mil fãs, acumulando agora 195 mil seguidores.



Num longo texto partilhado no Instagram, o marchand de arte deixa claro o apreço pela apresentadora da SIC.