Castelo de Isabel II vandalizado com ofensas ao filho

Crime no Castelo de Holyroodhouse em Edimburgo, na Escócia, está a ser investigado

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

O castelo da rainha Isabel II na Escócia foi vandalizado com ofensas dirigidas ao seu filho, o príncipe André, acusado de ter assediado sexualmente Virginia Giuffre, quando esta tinha 17 anos, no âmbito do caso Epstein.Nos muros de Holyroodhouse, em Edimburgo, foi escrito na passada segunda-feira ‘Casa de pedófilo’. A polícia está a investigar o caso e a tentar identificar os autores do crime.Recorde-se que a casa real britânica tem estado a ferro e fogo depois de ter sido confirmado, na semana passada, que André vai mesmo a julgamento. O juiz distrital de Nova Iorque, Lewis Kaplan, rejeitou a sua tentativa de anular o processo arquivando a queixa da acusação. O filho de Isabel II já negou o crime, no entanto, este caso deixou, para já, clara a sua ligação próxima ao magnata Jefrey Epstein, acusado de crimes sexuais e que se suicidou na prisão em 2019. Virginia Giuffre , hoje com 38 anos, afirma que André, de 61 anos, a forçou a ter relações sexuais em casa de Ghislaine Maxwell e Epstein.No seguimento do escândalo, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado a declarar que iriam ser retirados os títulos militares e reais ao príncipe. Além disso, de acordo com a imprensa britânica, André deverá sair de Royal Lodge, a casa onde mora, dentro da propriedade da mãe, em Windsor, e ter que pagar a sua própria segurança.