Catarina Furtado arrasa André Ventura: "É um perigo para a democracia"

21 jan 2021 • 17:36

o político "é um perigo para a democracia":"Ele próprio afirma que quer uma ditadura, em que são reconhecidos apenas os portugueses de bem. Eu não sei o que isso quer dizer".



"O ataque é a pior das armas. Não se deve atacar o André Ventura com ofensas. É exatamente contrapor as suas falsidades, como a dos ciganos, com argumentos", atirou.



manifestou a sua opinião sobre o Chega, bem como o seu líder,Em declarações à TVGuia, a apresentadora da RTP1 não se inibiu de dizer o que pensa., afirmou, referindo-se às ofensas de que foi alvo por Maria Vieira no passado mês de setembro. Sem quaisquer papas na língua, a comunicadora garante que nunca teve medo de qualquer ameaça:. A anfitriã do 'The Voice Portugal' considera que