Catarina Furtado celebra 15 anos de casamento com João Reis

Catarina Furtado e João Reis celebram 15 anos de casamento esta terça-feira.



A apresentadora fez questão de assinalar a data especial com uma mensagem ternurenta que divulgou nas redes sociais.

"Já é longa a nossa viagem, AMOR. 15 anos hoje. E todos os dias aprendemos um bocadinho mais sobre este enorme desafio de humildade que é viver a dois, quando somos seres individuais, muito diferentes, com vontades e necessidades próprias", escreveu o rosto da RTP, garantindo que "é tão melhor viver esta viagem de partilha bem acompanhada".



"Estamos mesmo de parabéns!", disse ainda, orgulhosa da relação que mantém ao lado do ator.



"Como sou sempre eu quem fala mais, deixo-te aqui uma declaração pública. E apesar de fazermos anos de casados, aproveito para celebrar o bonito pai que és! Obrigada. Pronto, agora continua lá a gravar as imensas cenas que tens da novela e à noite bebemos o nosso copo de vinho a ver o meu programa Príncipes do Nada", completou.



Catarina Furtado e João Reis têm dois filhos em comum: Maria, de 14 anos, e João, de 12.