Catarina Furtado celebra 51 anos em Miami

Catarina Furtado

01:30

Depois de ter anunciado o término do casamento com João Reis, Catarina Furtado celebrou o 51.º aniversário em Miami, Estados Unidos, na companhia dos filhos, Beatriz, de 17 anos, e João, de 15.









Até então, foram várias as publicações feitas com registos fotográficos capturados pela primogénita, que mostram os dias de descanso que a apresentadora do ‘The Voice’, da RTP1, está a viver. “A minha fotógrafa preferida, a minha filha, dá as instruções e eu obedeço”, brincou Catarina Furtado na legenda da partilha, onde se mostra deitada numa cama, com um sorriso de ponta a ponta.

Através das fotos, é também possível notar que o rosto da RTP1 está em excelente forma, fruto da alimentação saudável e da prática regular de desporto. Recorde-se que esta foi a primeira viagem que Catarina Furtado realizou após ter anunciado o fim do enlace, de 18 anos, com João Reis. No início do ano, fez uma viagem espiritual ao Sri Lanka, na Ásia, na qual aproveitou para experimentar tratamentos de beleza e bem-estar.