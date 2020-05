Catarina Furtado celebra aniversário da mãe: "Saudades do melhor abraço do mundo"

A mãe mais bonita faz anos! Tempos diferentes estes, aos quais temos que nos habituar para proteger aqueles que mais amamos e, também, a todos os outros. Saudades do melhor abraço do mundo! Parabéns", escreveu, na legenda de uma imagem onde surgem as duas durante uma refeição.









Em tempos difíceis devido à pandemia de Covid-19, Catarina Furtado não quis deixar passar o aniversário da mãe, Helena Furtado, em branco.A apresentadora fez questão de estar com a progenitora, com máscara, e garantindo todas as medidas de segurança. Ainda assim, lamentou não poder abraçá-la como antes.