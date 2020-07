Catarina Furtado confessa tratamento para acabar com as rugas

01:30





Considerada uma das mulheres mais belas da sua geração, Catarina Furtado, de 47 anos, admitiu, pela primeira vez, que recorreu à estética para eliminar as rugas da testa, de forma a atenuar as marcas do tempo.“Já tirei as rugas. Nunca fui ao corte e costura”. A revelação aconteceu durante a conversa da apresentadora com os locutores Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura da RFM, em que sublinhou que nunca chegou a submeter-se a nenhuma intervenção cirúrgica. O característico sinal da estrela da RTP1 na zona do queixo também foi motivo de conversa.

