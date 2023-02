Catarina Furtado corta o cabelo radicalmente Apresentadora surpreendeu os fãs ao publicar uma foto em que surge com um look diferente.

Apresentadora tem 50 anos

Catarina Furtado surpreendeu os fãs ao publicar uma foto em que surge com um look diferente daquele a que nos tem habituado. A apresentadora de televisão, de 50 anos, cortou o cabelo e partilhou o resultado no Instagram, recebendo vários elogios. Faz mesmo lembrar a Catarina que vimos no filme ‘Pesadelo Cor de Rosa’, que Fernando Fragata rodou em 1998...

