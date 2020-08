Catarina Furtado de férias em retiro secreto: "Abracinhos molhados" Apresentadora é uma das muitas figuras públicas que começaram os dias de descanso.

Catarina Furtado

01 ago 2020 • 15:36

Aapresentadora Catarina Furtado revelou que deu início às férias em família e que este ano vai andar por Portugal.



" Silêncio! As family holidays começaram! Do not disturb:). Muitos abracinhos molhados de água doce e salgada, com areia e belas vistas de Portugal!", escreveu Catarina que, face à pandemia, optou por não fazer uma viagem para fora do país.

Mais sobre

artigos relacionados