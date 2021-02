Catarina Furtado denuncia esquema fraudulento com a sua imagem: "É mentira"

Eu sou a favor de uma alimentação saudável, algum tipo de exercício e não tenho nenhum segredo".



No final do texto, Catarina Furtado apelou aos fãs para não comprarem nenhum tipo de produto que não apareça nas suas redes sociais. "Nunca tive muito mais peso do que o que tenho agora e nunca tive acne. Por favor não comprem nada que não vejam divulgado nas minhas redes sociais! Desejo muito que a minha influência nas vossas vidas só vos traga o bem e o melhor. Passem a palavra se entenderem!", rematou.



recorreu às redes sociais, esta terça-feira, para denunciar um esquema fraudulento, que usou indevidamente a sua imagem para promover produtos que causam "problemas no organismo". Sem esconder a sua revolta, a apresentadora da RTP1 deixou um alerta aos seguidores., começou por escrever., continuou.A anfitriã dolamentou o facto de muitas pessoas caírem nas "manipulações":