Catarina Furtado desfruta de férias na Madeira

Após ter estado mais de três semanas no Bangladesh, a gravar mais uma edição de ‘Príncipes do Nada’, para a RTP 1, Catarina Furtado voltou a Portugal para descansar uns dias antes de começar a fazer o programa ‘7 Maravilhas - Doces de Portugal’, com José Carlos Malato.A apresentadora, de 46 anos, refugiou-se na Madeira, mais precisamente na zona da Calheta - onde ficou alojada num hotel de luxo, o Savoy Saccharum -, e, como se tornou habitual nos últimos anos, publicou uma foto em biquíni que deixou todos admirados com as suas curvas."A idade não passa mesmo por esta mulher", escreveu um fã sobre a imagem, que já recebeu mais de 24 mil gostos nas redes sociais.