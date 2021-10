Catarina Furtado deslumbra na passerelle da ModaLisboa

01:30

Vânia Nunes

Nuno Baltazar teve a honra de encerrar o certame que trouxe glamour e talento à capital durante quatro dias, a 57ª edição da ModaLisboa. Além das tradicionais modelos, o estilista do Porto fez questão de ter algumas das suas musas de inspiração na passerelle. Uma delas foi Catarina Furtado. Aos 49 anos, a apresentadora da RTP 1 deslumbrou com um vestido branco caicai com pormenores em renda, que deixava em destaque a sua sensualidade.









Esta segunda-feira, fez um balanço do desfile e mostrou-se orgulhosa do trabalho do criador, que é também seu amigo de longa data. “Estava grávida do meu filho João quando desfilei pela primeira vez para o meu criador de eleição! São 20 anos juntos! O Nuno conhece (praticamente) todos os cantinhos do meu corpo e todas as nuances da minha alma”, começou por escrever. “A noite de ontem foi mágica! Obrigada pelos aplausos tão calorosos”, concluiu.

A ex-Miss Portugal Telma Santos foi outra das estrelas a dar mais encanto à apresentação da coleção ‘Diary’, com um vestido descontraído com bolsos laterais. Todas as peças apresentadas são em tons de branco. Trata-se de “um diário visual que projeta o futuro, incerto e ainda sem cor, que é também reflexo sobre o tempo presente, sobre a identidade da marca e os seus códigos”, refere o estilista.