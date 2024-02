Catarina Furtado está a aproveitar férias em Zanzibar

01:30

Catarina Furtado partiu, há cerca de uma semana, em direção a umas férias de luxo em Zanzibar, na Tânzania, de novo na companhia de Teresa Conceição, jornalista da SIC.Através da sua conta de Instagram, a apresentadora da RTP1 tem partilhado vários registos fotográficos capazes de fazer inveja a qualquer um. "Alguns caminhos bonitos não podem ser descobertos sem nos perdermos’ - Provérbio Swahili. Em Zanzibar, Tanzânia, fala-se Swahili. [...] As pessoas de Zanzibar recebem com um carinho imenso e um ‘Jambo’ permanente. Não incomodam, não insistem. Cativam", escreveu Catarina Furtado, de 51 anos, na legenda da publicação, onde mostra que está numa excelente forma física e que a idade é apenas um número.Os elogios ainda não pararam de chegar à anfitriã do ‘The Voice Portugal’ (RTP1). "Linda como sempre", "Linda e maravilhosa", "Cada dia mais linda" são apenas alguns dos comentários deixados a Catarina Furtado.