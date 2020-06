Catarina Furtado faz apelo a quem sofre de depressão

À semelhança de muitas figuras públicas que estão a utilizar as redes sociais para falar sobre o tema da depressão, devido à morte do ator Pedro Lima, que foi encontrado morto na praia do Albano, em Cascais, Catarina Furtado, partilhou um longo texto na sua página oficial de Instagram sobre o tema.

"De que precisamos para ser felizes? É tudo muito mais complexo do que parece e podia ser tudo mais simples não fosse a nossa cabeça um sótão misterioso (…)", começou por escrever.

"Muitas vezes dou por mim a insistir com pessoas que estão em baixo, tristes, sem razão aparente, que têm o dever de valorizar o que são e o que conquistaram, as suas amizades, a família, uma casa, e a relativizar comparando com quem se debate com problemas sérios. Existem alturas em que este apoio amigo mas não profissional funciona", afirma a apresentadora.

"Mas a verdade, é que quando estamos perante uma doença, a depressão, há que saber pedir ajuda. Especializada. A depressão é muitas vezes absolutamente imperceptível, mesmo para quem está muito próximo, os sinais cínicos e o aparentemente ‘está tudo ótimo’ camuflam e impedem a prevenção e a cura", continua.

A comunicadora lança ainda um apelo a quem não se sente bem para recorrer a ajuda: "Não há que ter vergonha. Não somos todos feitos das mesmas matérias mas precisamos todos uns dos outros. São milhares as pessoas que ressuscitaram das nuvens cinzentas e passaram a conseguir ver o sol. Não tem nada a ver com o facto de se ter uma família linda, sucesso, amigos. Tem tudo a ver com o que não se consegue controlar sozinho", acrescentou.

Catarina Furtado partilhou ainda no final do texto, contatos de "locais disponíveis para quem sofre em silêncio", como a linha de apoio psicológico ou a SOS Voz Amiga.