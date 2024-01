Catarina Furtado festeja aniversário de João Reis

Segunda-feira, 8 de janeiro, foi um dia importante para João Reis. O ator completou 59 anos de vida.A data foi assinalada por Catarina Furtado, ex-mulher do artista, através das redes sociais. A apresentadora, de 51 anos, partilhou nas Histórias do Instagram uma fotografia do antigo companheiro e escreveu:

"Só desejo coisas boas na tua direção", acrescentou ainda.

Recorde-se que o casamento entre os dois durou 18 anos. A separação foi anunciada publicamente em julho do ano passado. Catarina e João têm dois filhos em comum: Beatriz, de 17 anos, e João, de 16.



