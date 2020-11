Catarina Furtado mostra poder da sensualidade

23 nov 2020 • 20:08

O desfile de sensualidade protagonizado por Catarina Furtado, de 48 anos, no programa ‘The Voice Portugal’, captou muitas atenções.Apresentou-se com um body sem mangas e alças e umas calças justas, que deixaram em total evidência a silhueta curvilínea. Perante o delírio dos fãs, a estrela do primeiro canal viu-se obrigada a justificar-se.". A escolha, sublinhou, foi da responsabilidade do estilista Nuno Baltazar. É o homem da sua total confiança no que respeita à eleição dos visuais para os projetos televisivos que conduz.Os comentários elogiosos foram mais do que muitos e continuam a somar-se com o passar dos dias. "Sempre bonita, mas realmente este look superou" e "nessa noite, viraste as quadro cadeiras"."A espalhar charme há 30 anos" ou "que estrondo" foram algumas das mensagens mais atrevidas.A partir do próximo domingo, Catarina Furtado e Vasco Palmeirim apresentam-se em direto na RTP1 à frente do ‘The Voice Portugal’, na última prova dos cantores antes das galas. Dupla mostra-se radiante com o sucesso que o programa tem obtido.