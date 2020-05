Catarina Furtado perde trabalhos por causa da pandemia

A pandemia de Covid-19 está a afetar todo o mundo da televisão e Catarina Furtado não é exceção. É que o programa ‘The Voice Kids’, versão para os mais pequenos do concurso de talentos musicais que apresenta ao lado de Vasco Palmeirim, que deveria já ter estreado, foi definitivamente cancelado., afirmou o diretor de programas da RTP, José Fragoso, que não descarta, no entanto, a possibilidade de o formato regressar em 2021.Diogo Piçarra, António Zambujo, Aurea e Marisa Liz seriam os mentores do projeto, cujos castings estavam abertos desde janeiro.Recorde-se que ‘The Voice Kids’ teve uma primeira versão, em 2014, conduzida por Vasco Palmeirim e pela atriz Mariana Monteiro, atualmente protagonista da novela ‘Terra Brava’, da SIC.Mas há outro programa que está em risco... pelo menos nos moldes nos quais foi realizado até aqui. A iniciativa ‘7 Maravilhas’, que este ano elegerá o que de melhor Portugal tem em termos de cultura popular, poderá sofrer alterações. O formato, que é há vários anos apresentado por Catarina Furtado e José Carlos Malato, não deverá percorrer o País como é habitual para dar a conhecer os candidatos de cada região. As galas emitidas todos os fins de semana juntam centenas de pessoas num mesmo espaço, o que não deverá acontecer este ano. A organização, juntamente com a RTP, estuda agora a melhor forma de viabilizar o evento, que deverá ter lugar entre julho e agosto.Com o futuro na televisão incerto, Catarina Furtado dedica-se agora à família e à sua associação. A Corações com Coroa tem promovido ações de solidariedade para ajudar aqueles que combatem na linha da frente a pandemia. Catarina Furtado tem convidado figuras públicas para levarem comida a profissionais de hospitais de Lisboa.