"És uma mãe e mulher extraordinária": Catarina Furtado recebe declaração do marido em direto

Catarina é embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População e foca-se em defender

não só os direitos dos refugiados como também os direitos das mulheres. "É na troca de mimos, de solidariedade, é aí que encontro alguma paz", confessou, sobre as ações humanitárias que desnevolve.



"Vi muitas mulheres saudáveis morrerem no momento do parto por falta de oxigénio, soro ou eletricidade "

, lamentou, em conversa com Júlia Pinheiro, sem conseguir esconder a emoção, recordando a falta de condições hospitalares durante o parto que presenciou.



O rosto da televisão portuguesa considera ter sido uma das situações que mais a marcou ao longo dos anos em que tem visitado países em situações de conflito.



Enquanto partilhava histórias emotivas, Catarina foi surpreendida por uma mensagem ternurenta gravada pelo marido, o ator João Reis, que a deixou emocionada. "Sabes que não tenho muito jeito para estas coisas", começou por desabafar o companheiro. "Mas não podia deixar de dar o meu testemunho sobre o teu trabalho extraordinário, as tuas enormes qualidades no sentido de conseguires reunir com imensa facilidade pessoas para as tuas causas, a tua enorme generosidade, simplicidade, facilidade em criares empatia, o facto de conseguires ser uma mãe extraordinária e mulher extraordinária, sempre atenta e preocupada com os outros", continuou o rosto da novela 'Terra Brava'.



"Do fundo do coração espero que continues a ter força animo e coragem para conseguires continuar a desenvolver o trabalho extraordinário que tens feito.", terminou João Reis, que é casado com Catarina Furtado desde 2005, e juntos têm dois filhos: Maria, de 13 anos, e João, de 12.



Os mimos à apresentadora não se ficaram pela declaração do marido.



Catarina não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir uma mensagem do pai: "É um motivo de orgulho o que a Catarina faz".

A mãe da apresentadora também deixou a sua mensagem: "Tenho muito orgulho na pessoa que tu és, com filha como mãe e como pessoa do mundo que não se cansa de dar voz a quem não a tem".