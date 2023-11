Catarina Furtado revela o segredo para estar mais magra

A apresentadora não esconde que está a viver com entusiasmo a nova fase de vida e até já abraçou novos hábitos. Conheça-os

Catarina Furtado

01 nov 2023 • 16:16

Vanessa Fidalgo





Catarina Furtado explicou porque é que está - aparentemente - mais magra desde a separação de João Reis. A estrela da RTP garante que não emagreceu mas admite que ficou mais 'fit' graças a uma nova modalidade desportiva, que começou a praticar recentemente., escreveu nas redes sociais.

A apresentadora não esconde que tem vivido estes primeiros meses de afastamento de João Reis, com quem viveu mais de 17 anos e que é pai dos seus dois filhos, com entusiasmo e energia. Mostra-se de bem com a vida, a viajar e a aproveitar a vida. Publicamente, tem garantido que tanto ela como o ex-marido estão bem, apesar da decisão que tomaram.