Catarina Furtado revela que recebeu convite para cargo de topo: “Para quê? Para ser chamada de diretora?”

13 ago 2020 • 16:05

Catarina Furtado fez revelações surpreendentes. Em declarações ao Expresso, a apresentadora da RTP revelou que já chegou a ser convidada para ser diretora de um canal, porém não aceitou.

"Nunca tive ambição de ser diretora de um canal. Já fui, em tempos, semi abordada para isso e não é de toda uma ambição minha", afirmou.

A comunicadora, que é uma das principais caras da RTP, disse ainda que não se imagina neste papel: "Para quê? Para ter poder e chamarem-me de diretora?".

Sobre ter um programa com o próprio nome, Catarina, revelou: "Eu assusto-me um bocadinho com isso. Juro. É mesmo verdade. Faz-me impressão. Achei lindamente a ‘Casa’ da Cristina (Ferreira) e da Júlia (Pinheiro) e com quem se sente bem. Mas não me imagino num programa com o meu nome".