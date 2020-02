Catarina Furtado revoltada com maus tratos de João Moura aos animais: "Não nos podemos calar"

"Não há desculpa para as notícias de maus tratos e negligência que 18 cães estavam viver em casa do cavaleiro João Moura", começou por escrever a apresentadora, profundamente chocada com



Não nos podemos calar", afirma o rosto da RTP, que decicidiu partilhar uma história emotiva sobre um menino que entregou o seu animal de estimação aos cuidados de uma associação, por temer os maus tratos que o pai tinha para com o seu companheiro.





oi entregar a uma associação de animais o seu cão amigo, numa caixa e com um recado a pedir que tratassem bem o seu companheiro já que ele tinha medo que um dia o seu pai o matasse com os pontapés que muitas vezes lhe dava:(. Deixou-lhe um brinquedo seu para que o cão não se esquecesse dele", contou a mulher do ator João Reis.



Catarina partilhou ainda uma questão que a inquieta. "O que é mais complicado: Perceber que os animais sentem ou que há gente que não sente mesmo nada???", disse, sobre os casos de maus tratos que a atormentam.



No fim do desabafo, Catarina Furtado não resistiu a juntar imagens do seu cão, Mandela, que derreteu os milhares de seguidores que a acompanham. "Não tratem mal os animais", terminou Catarina.



