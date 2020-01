Catarina Furtado vítima de fraude: "Verdadeiros criminosos"

. Nas redes sociais estão fazer publicidade enganosae a vender o produto "Choco Lite" para emagrecimento e outros cremes anti-envelhecimento. ", começou por esclarecer, indignada."."É uma sensação muito desconfortável saber que 'através de mim' se está a enganar muitas pessoas, utilizando montagens, fotografias, frases e entrevistas que nunca dei e onde colegas meus são também abusivamente visados. A minha preocupação com a saúde e com a alimentação saudável é, desde sempre, algo que partilho publicamente, inclusivamente com o meu blog 'À Roda da Alimentação'. Por isso preocupo-me com as pessoas que encomendam estes produtos dos quais desconheço as garantias de qualidade e que podem, prejudicar severamente a sua saúde. Os meus cuidados de beleza são partilhados em entrevistas (que escolho dar!!). O assunto está a ser tratado judicialmente e entretanto emito este desmentido para tentar evitar que mais pessoas sejam vítimas", disse ainda.