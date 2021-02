Catarina Gouveia adia plano de ter filhos para desfrutar do casamento

A vida a dois tem sido um verdadeiro conto de fadas para Catarina Gouveia, que disse o ‘sim’ a Pedro Melo Guerra em outubro de 2020. Para a atriz de ‘Terra Brava’ (SIC), aproveitar os primeiros anos de casada é uma prioridade que vai prevalecer na vida do casal.Quando questionada pelos fãs sobre realizar o sonho de ter filhos, a artista respondeu que não faz parte dos planos… a curto e médio prazo, começou por explicar., disse a artista, de 33 anos.Apesar de a maternidade não estar nos seus planos próximos, Catarina sempre assumiu que este é um dos seus maiores desejos e que sonha ser "a mãe dos filhos" de Pedro.Por enquanto, o casal, que se mostra mais apaixonado do que nunca, tem aproveitado para viajar e desfrutar ao máximo os momentos a dois. Depois de uma lua de mel de sonho nas Maldivas, o casal já viajou para o Brasil e irá continuar a percorrer os seus destinos de eleição.No passado, Catarina Gouveia sofreu a dor de perder um filho, quando sofreu um aborto espontâneo. "Foi um período muito complicado, porque te sentes incapaz. (...) Colocas em causa se algum dia conseguirás ser mãe. Levas um abanão da vida", confessou a atriz no ‘Alta Definição’.