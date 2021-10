Catarina Gouveia adia sonho da maternidade

Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra celebraram um ano de casamento no passado domingo, 10 de outubro. A atriz, de 33 anos, não esconde que ser mãe é um dos seus grandes sonhos mas, para já, prefere aproveitar para viajar e explorar o mundo com o marido.“Aumentar a família é um sonho meu, muito grande. É o meu grande sonho desde que me lembro de me tornar mulher. Sempre vejo este meu lado maternal muito presente em mim, mas estamos a aproveitar esta vida de casal, este primeiro ano a viajar, e eu estou muito focada nos projetos profissionais, mas não é algo que coloque a longo prazo, é a médio prazo”, contou à revista ‘TV 7 Dias’.