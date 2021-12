Catarina Gouveia anuncia gravidez

Publicação da atriz a confirmar que está à espera do primeiro filho foi apagada. Horas depois a atriz descansou os fãs.

01:30

Vânia Nunes

Catarina Gouveia escolheu a noite de Natal para partilhar com os 558 mil seguidores do Instagram que está grávida. Para o anúncio, a atriz de 34 anos escolheu uma fotografia onde surge em tronco nu, com a barriguinha em destaque. Na legenda, mostrou o quão agradecida e feliz se sente: “O nosso desejo mais profundo”.









Os seguidores, que já desconfiavam que Cate, como é conhecida, pudesse estar à espera do primeiro filho, fruto da relação com Pedro Guerra, ficaram radiantes e deixaram-lhe milhares de ‘gostos’ e inúmeras mensagens. No entanto, horas depois, a publicação foi apagada, o que gerou preocupação entre os fãs.

Contactado pelo CM, o agente da atriz explicou o sucedido. “A Catarina não retirou nada, mas a fotografia foi denunciada por seguidores do Instagram, o que levou a que fosse apagada. Estamos já a trabalhar nesse assunto”, revelou Alexandre Ferreira, acrescentando que não sabe o que terá acontecido. “Ela está muito triste porque era realmente uma partilha importante para ela. É muito estranho uma publicação como a dela ser denunciada. Certamente foi alguém mal intencionado”.





Este sábado à tarde, a própria atriz descansou os seguidores. “Nas últimas horas, por mais que já me tenha esforçado, não consigo imaginar o que ocorre a alguém que decide denunciar, por ofensa à sua própria integridade, uma fotografia que carrega única e literalmente amor”, escreveu. “Peço-vos, também, desculpa pela preocupação e transtorno que, por momentos, vos possa ter causado”.