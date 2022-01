Catarina Gouveia com medo de sofrer aborto Atriz está grávida de seis meses e bebé nasce na primavera.

Carolina Marques Dias

Grávida de seis meses, Catarina Gouveia está radiante por ir ser mãe, pela primeira vez, na primavera. A concretizar um sonho, a atriz, de 34 anos, não esquece o aborto que sofreu anteriormente. “Como não é a minha primeira gravidez, quando partimos para uma segunda já com uma primeira que não correu tão bem, acabamos por estar sempre mais angustiadas nestes primeiros meses. A pensar se vai ou não correr bem”, confessou a Diana Chaves e João Baião no ‘Casa Feliz’ (SIC).



Antes de ter o tão ansiado teste de gravidez positivo, Catarina Gouveia chegou a achar que estava grávida. “Quando comecei a tentar, logo no primeiro mês pensava que já estava [grávida]. E não é que comecei a sentir os enjoos!? Depois tive um atraso. Tive a certeza que estava e cheguei a fazer testes, que deram negativo”, partilhou com os apresentadores. A pouco tempo de ter nos braços o bebé - que optou por não revelar o sexo -, a atriz confessou que espera que no resto da gravidez “corra tudo bem”.

