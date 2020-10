Catarina Gouveia cresceu sem conhecer o pai: "Nunca houve uma vontade dele em ter uma relação"

abriu o livro da sua vida, em entrevista ao 'Alta Definição' e desvendou que só conheceu o pai biológico quando já estava na universidade., começa por contar, acrescentando que quando a progenitora se voltou a casar, foi o padrasto que assumiu o papel de pai.A primeira abordagem aconteceu quando Catarina já estava na faculdade, a estudar Psicologia. "Nessa fase, há um contacto através de uma irmã dele, que diz que ele me quer conhecer. Entretanto, eu vou conhecê-lo e foi muito estranho... Ele perguntou-me o que eu achava do primeiro-ministro ou do presidente da República... Houve uma conversa muito vaga e superficial, a promessa de um contacto. Eu fiquei à espera e nunca mais aconteceu... e foi duro outra vez".Triste e magoada, Catarina revela que o pai só voltou a entrar em contacto quando se tornou uma cara conhecida da ficção nacional.Apesar da dor, a atriz sente-se abençoada pela família que teve e tece os maiores elogios à mãe e ao padrasto, que a criou como filha.