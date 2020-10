Catarina Gouveia desfruta sonho de 27 mil euros nas Maldivas

Depois de ter subido ao altar com o "amor da sua vida", Catarina Gouveia, de 32 anos, embarcou para aquela que é considerada uma lua de mel de sonho. O destino eleito pela atriz e pelo empresário Pedro Melo Guerra foi as Maldivas e nas redes sociais a influencer tem partilhado algumas imagens de cortar a respiração. Trata-se de um destino de luxo, conhecido pelas águas quentes e cristalinas onde a natureza faz parte de toda a envolvência.Um valor astronómico que não está ao alcance de qualquer um e que permite ao casal viver uma experiência única e romântica. "Os primeiros dias de casados vão ser aqui, um pedaço de céu", escreveu a atriz.Entre vários mergulhos, passeios de bicicleta e banhos de sol, o casal mostra-se rendido às paisagens, ao mar azul e a todo o cenário de natureza.Além de toda a beleza e envolvência das praias paradisíacas, a excelente forma física da atriz também tem dado que falar nas redes sociais. Em biquíni, Catarina Gouveia exibe as curvas ousadas e tonificadas e prova o porquê de ser considerada uma das mulheres mais sexy e atraentes da ficção nacional.Além de manter os cuidados de uma alimentação regrada e cuidada à base de frutas e vegetais, em que anulou o consumo de carnes e laticínios, a atriz mantém hábitos diários de exercício físico.