Catarina Gouveia deslumbra com barriguinha Atriz, de 34 anos, que já tinha revelado o sonho de ser mãe, e o marido, Pedro Melo Guerra, estão à espera do primeiro filho.

Catarina Gouveia grávida

06:00

A atriz Catarina Gouveia mostra-se cada vez mais feliz com o novo capítulo da sua vida: a gravidez! Desde que revelou nas redes sociais a novidade que já não esconde mais a sua barriguinha de grávida (e até faz questão de a mostrar aos seguidores!). A artista de 34 anos, que já tinha revelado o sonho de ser mãe, e o marido, Pedro Melo Guerra, estão à espera do primeiro filho e encontram-se de férias nas Seychelles. Catarina tem partilhado os seus dias com os seguidores e, mesmo à espera de bebé, não dispensa o exercício físico.

