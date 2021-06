Catarina Gouveia deslumbra em ilha paradisíaca

14 jun 2021 • 14:22

As paisagens são de cortar a respiração com águas cristalinas e vistas encantadoras.há vários anos e à qual a atriz decidiu agora regressar para aproveitar uns dias de férias com o marido, Pedro Melo Guerra, com quem celebrou recentemente oito meses de casamento.Nas redes sociais, em que conta com mais de 500 mil seguidores, a atriz mostra como tem aproveitado as suas férias no paraíso. Apaixonada pela natureza, Catarina procura conciliar a calma e tranquilidade da ilha com as paisagens naturais e os dias são passados a explorar os recantos de Menorca. Uma das grandes atrações está inevitavelmente nas chamadas "calas", que se distinguem pelas águas cristalinas com tons que variam entre o verde e o azul e pelas baías rochosas que vêm substituir os habituais areais que têm sido paragem obrigatória para Catarina. Ao final da tarde, o casal não dispensa ver o pôr do sol. Um momento romântico que espelha a cumplicidade entre os dois, que partilham a paixão pela natureza e que continuam a colecionar destinos em comum uma vez que viagens a dois são uma terapia para o casal ao longo dos últimos anos., partilhou Catarina.Apesar de estar de férias, a atriz não dispensa os hábitos saudáveis e todos os dias dedica parte do seu dia à atividade física com o incentivo especial do marido que a acompanha. Além das paisagens paradísicas também o corpo escaldante da artista tem dado que falar nas redes sociais. Conhecida pelo seu estilo de vida e hábitos saudáveis, Catarina Gouveia surge em biquíni e mostra que mantém toda a sua beleza e sensualidade ao conquistar milhares de elogios.