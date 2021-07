Catarina Gouveia deslumbra na ilha de Formentera

Catarina Gouveia fugiu durante uns dias para Formentera, em Espanha

Foto: Direitos Reservados

Carolina Marques Dias

Um mês depois de ter estado em Menorca, em Espanha, Catarina Gouveia voltou a fugir de Portugal e elegeu Formentera, outra ilha espanhola, para viver dias românticos ao lado do marido, Pedro Melo Guerra.Fã de viagens e de natureza, a atriz não esconde que está a viver dias felizes no destino paradisíaco. "Só sei que é assim, nesta ligação com a Natureza, que me sinto livre e feliz da vida", escreveu, mostrando-se junto a uma praia de Formentera, conhecidas pelas suas águas quentes e translúcidas.Dona de uma beleza e de umas curvas sem igual, Catarina Gouveia, de 33 anos, recebeu vários elogios dos fãs pela sua sensualidade quando partilhou, nas redes sociais, fotografias em biquíni na ilha espanhola.