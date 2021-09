Catarina Gouveia e Pimpinha Jardim: Fim de semana de mordomias na Suíça

06 set 2021 • 15:02

a convite de uma marca de luxo de relógios. Estiveram na região de Crans Montana para dias recheados de mordomias.Com os Alpes suíços como pano de fundo, a atriz não escondeu a felicidade por poder ter tido a oportunidade de viajar, pela primeira vez, para a Suíça, embora tenha ido em trabalho e por pouco tempo.escreveu Catarina Gouveia numa publicação em que se mostrou encantada pela beleza do destino. Entre as várias atividades que fizeram na Suíça, a atriz e Pimpinha Jardim tiveram oportunidade de passar um dos dias a bordo de um barco e participar numa partida de golfe.Além de terem sido convidadas para viajarem para a Suíça em trabalho, Catarina Gouveia e Pimpinha Jardim também coincidiram na escolha das ilhas baleares, em Espanha, para desfrutarem de uns dias de descanso. Enquanto que a apresentadora esteve na companhia do marido, Francisco Spínola, e de algumas amigas, em Formentera, a atriz optou por umas férias apenas com o marido, Pedro Melo Guerra, na paradisíaca ilha de Menorca.