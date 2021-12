Catarina Gouveia em aniversário escaldante nas Seychelles

Catarina Gouveia

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Catarina Gouveia entrou com o pé direito nos 34 anos. A atriz fugiu do frio que já se faz sentir em Portugal e rumou às Seychelles, em África, onde se encontra a desfrutar de dias de descanso com o marido Pedro Melo Guerra.









O destino idílico é considerado um verdadeiro paraíso, onde a natureza se cruza com o luxo. O casal está hospedado num resort de luxo, onde dispõe de todas as mordomias, no qual uma semana com regime de pequeno almoço ronda os 20 mil euros.

Nas redes sociais, Catarina tem partilhado algumas imagens de cortar a respiração, que comprovam a beleza do local. “O ano passado estivemos para escolher as Seychelles como destino de lua de mel e acabámos por optar pelas Maldivas, mas esta beleza está inesperadamente a superar a nosso ver os cenários das Maldivas”, confidenciou a artista, que se mostra rendida às paisagens da região.





Também a silhueta escaldante da atriz está em grande evidencia nas suas publicações. Em biquíni, Catarina Gouveia faz questão de mostrar a elegância e sensualidade que a caracterizam e conquista milhares de elogios dos internautas, que não resistem aos seus encantos.