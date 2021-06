Catarina Gouveia escaldante em ilha de Espanha

01:30

Carolina Marques Dias

Quase a completar oito meses de casada, Catarina Gouveia rumou até à ilha Menorca, em Espanha, na companhia do marido, Pedro Melo Guerra, para passar uns dias românticos. A atriz partilhou com os seus seguidores, nas suas redes sociais, que o destino é especial para si."Apaixonei-me pela ilha já há uns valentes anos e sempre soube que voltaria. A primeira vez, vim precisamente em junho e idealizei o regresso na mesma altura, como boa apreciadora do sossego e amante da paz que se respira nos paraísos desocupados!", escreveu. Amante da natureza, a atriz mostrou-se encantada com o final de dia na ilha espanhola. "Eternos enamorados pelo espetáculo do pôr do sol", escreveu na legenda de uma imagem sua a contemplar o mar.Nos registos que tem partilhado de Menorca, Catarina Gouveia tem incendiado as redes sociais ao exibir as suas curvas sensuais e escaldantes.