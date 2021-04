Catarina Gouveia explica como conseguiu comprar uma moradia de luxo na Comporta

Na publicação, a atriz explicou que o projeto surgiu durante o primeiro confinamento, mas a sua ideia inicial seria abrir um espaço de restauração.



Há um ano, andava eu a idealizar um pequeno projeto na área da restauração. Idealizava um espaço pequeno, acolhedor e familiar, onde pudesse servir as minhas receitas, com todo o meu amor e carinho. Catarina Gouveia informou os seguidores que a casa que comprou com o marido, Pedro Guerra, na Comporta já se encontra disponível para arrendar para turismo.Na publicação, a atriz explicou que o projeto surgiu durante o primeiro confinamento, mas a sua ideia inicial seria abrir um espaço de restauração.

Chegou o 1° confinamento que me trocou as voltas e, com todos os constrangimentos que afetaram a restauração, reconsiderei este primeiro esboço", explicou.





Sem nada prever, estava a viver dias de sonho, envolvida por tudo aquilo que mais valorizo. A respirar a qualidade de vida com que sempre sonhei", relatou.



Durante esse período, a atriz fazia caminhadas pela zona em construção e "assim floresceu o sonho": "Ter a casa com que sempre sonhei, numa reserva natural, concebida de forma ecológica e a poucos metros da praia". Em Agosto, decidiu avançar para a compra da casa.



"Não vivo cá porque não posso, não se compatibiliza com projetos que exigem a minha presença, em Lisboa, mas sei que será por aqui, nesta slow life, que construirei a minha família".



A luxuosa moradia está disponível a partir de 190 euros por noite. Conta com três quartos, piscina e todas as mordomias que a atriz não dispensa, dando ainda acesso a um spa, banho turco de uma unidade hoteleira. As imagens já estão disponíveis na internet e mostram o requinte do espaço.

Mas perante a adversidade, surgiu outra ideia. "