Catarina Gouveia faz sucesso longe da televisão

Catarina Gouveia em lingerie

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Longe da televisão desde o final das gravações da novela ‘Terra Brava’, da SIC, no verão de 2020, Catarina Gouveia não baixou os braços e investiu noutros projetos, nomeadamente no digital. Só no Instagram, a rede social que mais utiliza para partilhar os seus conteúdos, a atriz de 33 anos conta já com 548 mil seguidores, o que se traduz em contratos cada vez mais valiosos com as marcas a que se associa. E só esta semana fez publicidade a duas empresas conceituadas, uma de lingerie e outra de produtos de beleza.









Pelo número de ‘gostos’ e comentários que recebeu, principalmente nas imagens que partilhou em roupa interior, Catarina Gouveia não deixou dúvidas quanto ao sucesso que faz junto dos seguidores.

A artista está no topo das influenciadoras nacionais favoritas, uma vez que além das partilhas pagas, dá também dicas sobre moda, viagens e beleza, além de partilhar com os seus fãs receitas, planos de treinos e mensagens motivacionais.





De referir ainda que, no último ano, Catarina Gouveia tornou-se também uma mulher de negócios ao comprar uma casa numa zona exclusiva de Troia para arrendar.