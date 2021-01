Catarina Gouveia faz viagem de luxo ao Brasil Atriz rumou ao outro lado do Atlântico com o marido para desfrutar de uns dias de descanso.

Catarina Gouveia e o marido, Pedro Melo Guerra, não podiam ter começado o ano da melhor maneira. Os recém-casados trocaram os casacos de inverno pelos fatos de banho e rumaram até ao Brasil para darem as boas-vindas a 2021. As águas cristalinas da Bahia foram o local escolhido pelo casal para desfrutarem de uns dias de descanso longe de Portugal. A atriz de ‘Terra Brava’ (SIC) e o empresário aproveitaram para namorar e fugir da rotina. O hotel de cinco estrelas escolhido fica na Praia do Forte, que se estende ao longo de 12 quilómetros e tem muitos recifes de coral para apreciar.



O hotel, situado num verdadeiro paraíso tropical, conta com sete piscinas, um spa, ginásio e vários restaurantes. Uma noite para duas pessoas custa, no mínimo, 251 euros. Contudo, os preços variam consoante o quarto, sendo que uma noite na suíte presidencial poderá ascender aos mil euros. Entre passeios a cavalo ou caminhadas na praia, a beldade tem usufruído de dias relaxantes. Nas redes sociais, faz questão de partilhar fotografias das férias de luxo. Claro que o seu corpo escultural chama a atenção dos seguidores, que deixam muitos elogios.

