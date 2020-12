Catarina Gouveia investe em "refúgio ecológico" na Comporta

Foi no dia em que celebrou 33 anos que Catarina Gouveia estreou o seu novo projeto pessoal 'PREME Home'. Trata-se de uma casa ecológica e sustentável, dedicada a "todos aqueles que procuram celebrar o equilíbrio, o bem-estar, a saúde e a paz" como revelou nas redes sociais.

Através de uma coleção de imagens, Catarina Gouveia deu a conhecer o seu novo "refúgio".

"Às portas de Lisboa, a 'nossa' (minha e vossa) casa é um refúgio ecológico imerso na natureza, entre o pinhal e a praia, para quem procura, como eu, conectar-se com a magia da Natureza e celebrar, respeitosamente, a beleza que o planeta tem para nos oferecer", anunciou este sábado, dia 12 de dezembro.

'PREME HOME' é o novo projeto da atriz











Recorde-se que nos últimos meses, Catarina Gouveia tem dedicado grande parte do seu tempo à construção deste projeto, localizado na Comporta. A nova casa da atriz e do empresário, Pedro Melo Guerra, foi feita a pensar em todos os amantes da natureza.

"A partir de janeiro de 2021, as portas estarão abertas para todos. Façam o favor de entrar", completou entusiasmada.

2020 tem sido um ano de conquistas para Catarina Gouveia, algo que faz questão de partilhar com os seguidores. A atriz da SIC está a viver o sonho da sua vida ao lado do companheiro, Pedro Guerra, com quem casou no passado mês outubro.