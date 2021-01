Catarina Gouveia mostra como tinha a pele antes de mudar os hábitos alimentares

14 jan 2021 • 11:32

Tudo começa na alimentação...que o diga. A atriz é uma fervorosa adepta do estilo de vida saudável, que partilha diariamente nas redes sociais. Esta quarta-feira não foi exceção e a artista de 33 anos divulgou uma imagem inédita da sua pele antes de mudar os hábitos alimentares.A atriz, que dá vida a Diana na noveladadecidiu satisfazer a curiosidade de alguns seguidores e abordou um episódio marcante na sua vida., questionou um seguidor. Confrontada com a pergunta, Catarina respondeu com uma fotografia onde mostra a pele com acne, um dos principais motivos que a levaram a rever as suas prioridades, e consequentemente, a mudar a sua alimentação.Na altura, a artista começou a ver melhorias na sua pele. Passados oito anos, a atriz excluiu a carne da sua alimentação e os resultados estão à vista de qualquer um.Dona de um físico invejável, Catarina Gouveia soma mais de 498 mil seguidores e as receitas que partilha são das publicações mais apreciadas pelos seguidores.