Catarina Gouveia mostra curvas sexy na nova moradia na Comporta

Adepta de um estilo de vida saudável, Catarina Gouveia tem visto os resultados do seu esforço tanto em termos de saúde como na silhueta que exibe. E as marcas de lingerie também estão atentas à sua imagem, por isso, a atriz de 33 anos voltou a ser escolhida para ser o rosto da campanha de uma coleção de roupa interior.





Com a sua casa na Comporta como pano de fundo, Catarina Gouveia mostrou o seu lado mais sexy num vídeo que partilhou com os seguidores do Instagram, em que exibe inúmeras peças de lingerie, sendo que todas elas deixam em evidência as suas curvas tonificadas.