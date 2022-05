Catarina Gouveia mostra fotos da filha recém-nascida

01:30

A atriz Catarina Gouveia, de 34 anos, que foi mãe pela primeira vez na passada quinta-feira, já divulgou nas redes as primeiras imagens da filha."Nunca me senti tão feliz na minha vida", escreveu a artista, influenciadora digital e empresária, revelando que a primeira filha do casal nasceu às 2h00 e de "parto natural". "Esta é, agora, a nossa família", acrescentou. O nome da bebé ainda permanece no segredo dos deuses, mas os fãs já puderam admirar os seus lábios carnudos e a pele rosada das mãos."Obrigada a quem se lembrou de nós. O vosso amor, energia e carinho estiveram sempre connosco", acrescentou Catarina Gouveia numa das imagens que partilhou online. A bebé é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Pedro Melo Guerra, que surge numa das imagens ao lado da artista e da sua filha recém-nascida.