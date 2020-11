Catarina Gouveia mostra novas fotos da sua casa de luxo

Catarina Gouveia continua empenhada em terminar as decorações da casa que comprou recentemente na Comporta.Nas redes sociais, tem partilhado alguns detalhes com os seguidores e, esta quinta-feira, esteve a tratar da sala, onde colocou flores e um enorme quadro, e do quarto.Como se pode ver nas imagens, a atriz de 32 anos não olhou a meios para transformar o espaço o mais acolhedor possível, dando preferência a um estilo rústico. Pelas partilhas, tambéem se percebe que a moradia tem piscina e um vasto espaço exterior, rodeado de natureza.Catarina Gouveia casou com Pedro Melo Guerra a 10 de outubro. Antes disso, partilhou com os seguidores que a aquisição da casa nova é o concretizar de um sonho.