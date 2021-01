Catarina Gouveia nega cirurgias estéticas

Atriz garante que não aumentou o peito e que no passado já teve complexos com o seu decote.

Catarina Gouveia

Foto: Direitos reservados

01:30

Vânia Nunes

De férias no Brasil e a aproveitar ao máximo o bom tempo, Catarina Gouveia, de 33 anos, tem partilhado inúmeras fotos em biquíni nas redes sociais. A sua excelente forma física está em destaque e alguns seguidores questionaram-na se já tinha recorrido à cirurgia estética para melhorar determinadas partes do corpo. A atriz, que brilhou em ‘Terra Brava’, SIC, garante que é tudo natural.Num jogo em que tinha que responder apenas verdade ou mentira, Catarina não hesitou. "Já fez uma cirurgia plástica", afirmou um fã. "Mentira", respondeu. Outro, referiu que a atriz colocou silicone. "Mentira. E quando era miúda, era um complexo gigante", desabafou o rosto do canal de Paço de Arcos, dando a entender que atualmente já se sente confortável com as suas curvas.Catarina Gouveia aproveitou também para esclarecer que não vive uma ditadura da imagem. "Sou ‘escrava’ da minha saúde para que um dia não tenha de ser escrava da doença", explicou, referindo-se ao estilo de vida que pratica, tanto no que toca à alimentação, como ao exercício físico. A atriz negou ainda que esteja à espera de bebé.