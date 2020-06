Catarina Gouveia pondera adiar enlace: “Quero ter um casamento onde possa abraçar”

A atriz, que atualmente dá vida a Diana, na novela ‘Terra Brava’ da SIC, Catarina Gouveia, falou da possibilidade de ter que adiar o casamento para o próximo ano, devido à pandemia de Covid-19.

Em declarações à revista 'Caras', a atriz revelou a vontade de querer casar-se ainda este outono, porém, a cerimónia poderá não acontecer se na altura as restrições de distanciamento social permanecerem.

"Sei que possivelmente vamos ter de reduzir o número de convidados e que as pessoas podem ter de usar máscaras. Contudo, para mim a celebração de um casamento pede toques e abraços e poucas limitações neste sentido. Por isso acho que vamos preferir adiar o casamento se continuar a haver estas limitações. Quero ter um casamento onde possa abraçar", contou à publicação.

Catarina Gouveia foi pedida em casamento no dia do seu 32º aniversário em Paris, pelo gestor Pedro Melo Guerra, com quem está há dois anos.

Desde então, tem pensado em pormenores para o dia da cerimónia, mas nada está definido. "Não nos queremos precipitar a tomar decisões definitivas. Temos mesmo de ser pacientes", disse.

No que toca à lua de mel, a atriz revela já ter planos, e mostra-se tranquila. "Acredito que vai correr tudo bem", afirmou.