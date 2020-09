Catarina Gouveia prepara casamento de sonho

Atriz compõe casa de luxo na Comporta enquanto ultima os pormenores do enlace com Pedro Melo Guerra. Vestido está escolhido. Celebração vai acontecer ainda este ano

04 set 2020 • 13:56

A harmonia reina na vida de Catarina Gouveia, de 32 anos, que este ano vai concretizar um dos seus maiores objetivos: subir ao altar. O noivo, Pedro Melo Guerra, mantém-se longe dos holofotes, mas sempre presente em todos os passos.O matrimónio vai acontecer "em breve", embora a pandemia tenha alterado o projeto inicial., revelou nas redes sociais, lamentando não conseguir manter a lista de convidados prevista. "Não vamos celebrar como tínhamos idealizado, com todas as pessoas que nos são queridas e que gostaríamos de ter connosco".A ementa também já está decidida e a estrela da ficção, garante, não vai obrigar ninguém a seguir a sua alimentação. "As nossas famílias não são vegetarianas e o Pedro também não. Cada um terá liberdade de escolha."Além do plano do casamento, Catarina Gouveia e o companheiro, Pedro, têm em mãos outro projeto: uma casa de luxo na Comporta, em Grândola. A propriedade está praticamente finalizada. Nas redes sociais, a intérprete de Diana em ‘Terra Brava’, da SIC, tem-se revelado entusiasmada com a mudança para o novo lar. A decoração, embora simples, é sofisticada. Os tons em branco predominam para trazer a serenidade e paz tão desejadas por Catarina.